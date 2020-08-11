الامارات | أحمد فتحي يضع حداً لأزمته مع الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يضع حداً لأزمته مع الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر قائد المنتخب المصري، وفريق الأهلي أحمد فتحي رسالة توضيحية عن تقارير صحافية تحدثت عن وجود أزمة للاعب مع الجهاز الفني للأهلي، وأن سببها عدم الدفع باللاعب في مباراة انبي الأخيرة بالدوري المصري، والتزامه بدكة البدلاء طوال المباراة.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز على إنبي بهدفين دون مقابل في أول مباراة للفريق عقب العودة من توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا، وظل اللاعب حبيس دكة البدلاء طوال المباراة. طوال المباراة لتخرج بعدها تقاير صحفية مصرية عن وجود أزمة للاعب مع الفريق والجهاز الفني، على خلفية رفض اللاعب التجديد للأهلي والانتقال إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

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وحرص أحمد فتحي على نشر رسالتين على حساباته في التواصل الاجتماعي، الأولى غامضة، حيث نشر صورة له وهو يضحك معلقاً، يتساءل فيها عن التخلص من الخصوم.

وفي الثانية قال على حسابه في "تويتر": لا داعي لنشر الاشاعات حول علاقتي بالنادي الأهلي واداراته ومدربيه وجماهيره، كل ما يقال حالياً عار تماماً من الصحة، ولم ولن يحدث أي مشاكل مع الكيان إن شاء الله.

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