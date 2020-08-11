شاهد.. رد فعل رضا عبدالعال تجاه مشجع سخر منه على الهواء (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، على مشجع سخر منه بسؤال على الهواء خلال وجوده كضيف على برنامج «البريمو» المذاع بقناة TEN.
وخلال فقرة يرسل فيها المشجعون أسئلة للضيف للإجابة عنها، قرأ الإعلامي محمد فاروق، مقدم البرنامج، سؤالًا لرضا عبدالعال من المشجع محمد سامح يقول: «يا كابتن رضا إمتى نشوفك بتدرب مانشستر سيتي بعد اعتزال تلميذك البيب جوارديولا».
وعلق عبدالعال قائلًا: «ده بيتريق.. أنت بتتريق بقا؟»، وبعد وصلة ضحك من جانبه، قال فاروق لضيفه:»بيهرج معاك يا كابتن«، ليرد لاعب الزمالك والأهلي السابق:»لا، لا، ده مش تهريج.. ده تريقة يعني»، قبل أن يستطرد: «مش لما ندرب في مصر؟».
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