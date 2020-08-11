شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر الأهلى والإنتاج الحربى يخضعان بالخضوع لمسحة كورونا غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، ناديى الأهلى والانتاج الحربى بالخضوع لمسحة جديدة غدا الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا بين اللاعبين قبل مباراة الفريقين المحدد لها مساء الجمعة المقبل بالدورى، وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الانتاج الحربى مع فريق مصر بسبب الاصابات الكبيرة بين لاعبى الانتاج بفيروس كورونا قبل تماثل الفريق للشفاء.

اتفق مسئولو النادى الأهلى مع شركة ستادات على افتتاح ستاد السلام بمسماه الجديد "ستاد الأهلى" يوم الأربعاء المقبل، وذلك بحضور مجلس ادارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل الأولي على ستاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلي.

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وانتهت مرحلة تطوير ستاد السلام الأولي والتي شهدت تطوير غرف الملابس والأسوار وواجهة الاستاد.

وحصل الأهلي على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة في الوقت الذي سيلعب منتخب مصر وكذلك فريق الانتاج الحربي علي الملعب بشكل طبيعي ووفقا للعقد المبرم.