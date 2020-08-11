شكرا لقرائتكم المصري يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مجلس إدارة النادي المصري ، اتحاد الكرة بتأجيل المباراة المقبلة للفريق في الدوري أمام الإسماعيلي والمحدد لها يوم الجمعة المقبل 14 اغسطس الجاري وذلك بعد تأجيل مباراة الفريق أمس أمام حرس الحدود بعد ظهور 16حالة إيجابية بفيروس كورونا قبل المباراة.

وأكد مسئولو المصرى فى اتصالاتهم بأعضاء اللجنة الخماسية أن المسحات الإضافية أظهرت ارتفاع الحالات الإيجابية إلي 21 حالة وبالتالي لن يستطيع الفريق خوض مباراة الاسماعيلي حيث لن يتعافى هذا العدد من اللاعبين خلال 4 أيام قبل مباراة الدراويش .

وأخطرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، النادى المصرى بإجراء مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا غدا الأربعاء استعدادا لمباراة الإسماعيلى يوم الجمعة المقبل فى الدورى، وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة المصرى وحرس الحدود أمس بالدورى بسبب اكتشاف 21 حالة إيجابية بفيروس كورونا فى صفوف الفريق البورسعيدى.

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من ناحية أخرى قال طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى إنه تم إجراء اختبار المسحة قبل مباراة الزمالك، وكانت سلبية وعلى أساسها تم لعب المباراة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه أجرى عزل في منزله واتخذ الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة أرسل لجنة طبية لإجراء مسحات أخرى وظهر 5 إيجابيين آخرين، 4 لاعبين وإدارى، وأصبحوا 21 شخصا، بينهم 16 لاعبا.

وذكر أنه المفترض يوم 14 مباراة مع الإسماعيلى، هناك التزام بالحجر الصحى 14 يوما ثم مسحة، متمنيا أن تكون بعد 14 يوما المسحة سلبية، موضحا أنه لو تم استعجال المسحة يظهر إيجابى وتزيد الحالة النفسية سوء، وهذا المرض لا بد أن يأخذ وقته ليخرج منه بدون خسائر".

وردا على ما أثير حول أن زفاف نجله أحمد أدى لإصابات جماعية لحضور لاعبين لحفل الزفاف، قال: "يوم الفرح كنت في الملعب، والفرح كان يوم 2 أغسطس، وعندنا مباراة الزمالك 6 أغسطس وكان عندى تدريب صباحا ومساء وتركت اللاعبين في فندق التدريب وشكرتهم، ومفيش لاعب واحد من النادى المصرى، حضر فرح أحمد ابنى، وكل الحاضرين مفيهمش إصابة واحدة"، موضحاً أن اللاعب أحمد مسعود توفت والدته، وأشيع أيضا أن العزاء تسبب في نشر الفيروس.