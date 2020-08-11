شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: 80% من الوجوه القديمة ستختفى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، و المقرر لها سبتمبر 2021 ، ستشهد وجوه جديدة بنسبة 80%، مع اختفاء أسماء كبيرة ، لن يكون لها دور ، وسيكون دورها انتهى في مجلس إدارة الجبلاية ، وقال شوبير في برنامجه ساعة مع شوبير عبر إذاعة اون سبورت أف إم ، إن الاتحاد الدولى فيفا ، أرسل لائحة اتحاد الكرة ، و التي جاءت لتضم 12 فقرة خاصة بتضارب المصالح ، منها وكلاء اللاعبين ، و التسويق الرياضى ، هذا كله لا يمثل أزمة ، خاصة وأن هذا يصب في مصلحة الكرة المصرية ، وإدارتها بطريقة احترافية ، ولن ننظر الى المصالح الشخصية ، ولكن سامح الله من أعطى الفرصة للفيفا للتدخل وأن تكون واصية علينا، قائلا: " ربنا يسامح اللى خلى الفيفا لها وصايا علينا".
وأشار شوبير، إلى أنه بعد هذه اللائحة لن تتدخل الفيفا مرة أخرى ، وسندير الكرة المصرية بطريقة احترافية وليس عن طريق خاطري وخاطرك .
وقرر اتحاد الكرة وضع بند في اللائحة يمنح المرشحين الانتخابات المقبلة مدة 70 يومًا لعمل الدعاية الانتخابية والقيام بجولات لزيارة الأندية وشرح برنامجه الانتخابي قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي منعًا للتأثير علي الأعضاء قبل التصويت في الصناديق.
أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك تنسيقًا يتم بين الوزارة مع الاتحاد الدولى "فيفا" ومعهم اللجنة الخماسية بشأن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.
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