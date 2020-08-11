شكرا لقرائتكم خالد بيبو يعقد اجتماعا مع الأجهزة الفنية لناشئين الأهلي قبل بدء عملهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلي مع الأجهزة الفنية الجديدة للقطاع اليوم الثلاثاء قبيل بدء عملهم بشكل رسمي، وحصل بيبو على موافقة مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب فيما يخص اختيارات مدربي القطاع الجدد وابرزهم معتز اينو وأحمد روؤف لفريق البراعم وياسر رضوان لفريق 2001 ومحمد شرف لفريق 2003 و شريف عبد الفضيل لفريق 2005 وسيد غريب لفريق 2006 وحسين شكرى لفريق 2009 وياسر محمدين لفريق 2007 وعمرو أنور لفريق الشباب تحت 21 سنة وأسامة زكى لفريق 2010.

وتعاقد الأهلى مع التشيكى ميشال بروكيتش، ليكون المدير الفنى الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم، ويستهدف النادى النهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.

قرار التعاقد مع التشيكى ميشال بروكيتش جاء بعد دراسة شاملة للقطاع واحتياجاته، وكيفية النهوض به لمضاهاة قطاعات الناشئين فى أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التى تخدم الأهلى والمنتخبات الوطنية.

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التشيكى بروكيتش حاصل على رخصة UEFA PRO وهى أعلى الشهادات التدريبية التى يمنحها الاتحاد الأوروبى للمدربين والتى تتيح لهم تولى أكبر الفرق والمنتخبات فى أوروبا، كما يحمل التشيكى رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «UEFA Children A team ».

يذكر أن «بروكيتش» شغل منصب المدير الفنى للاتحاد التشيكى لكرة القدم 2016- 2018، والمسئول عن فرق الناشئين، وساهم فى إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقًا لأفضل معايير الاتحادين الدولى والأوروبى UEFA و FIFA K بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و 19 و 21 فى حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا .

كما تولى بروكيتش منصب المدير الفنى لقطاع الناشئين بنادى سلافيا براج أحد أكبر أندية جمهورية التشيك وأعرقها، وقدم العديد من اللاعبين لصفوف الفريق الأول ومنتخب التشيك وفرض أسماءهم على فرق القمة فى الدوريات الخمس الكبرى فى أوروبا .