شكرا لقرائتكم استمرارا لمنشوراته الغامضة.. عبد الله جمعة: خاف من الشبعان مش هتقدر تكسر عينه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل عبد الله جمعة لاعب فريق الزمالك، غموضه ومنشوراته الغامضة ، عبر موقع تبادل الصورانستجرام ، حيث نشر صورة خلال تواجده في الجيم وخوض التدريبات البدنية ، وعلق عليها : " الشبعان ديمأ بيتخاف منه علشان ما تقدرش تكسر عينه ????????... وسبق أثار عبد الله جمعة، الجدل بعدما وجه رسالة غامضة عبر ستورى حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ونشر خلالها صورة من مران الزمالك وعلق قائلاً، "مشكلتك أنك شايفنى غلط وأنا مش شايفك أصلا".

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عبد الله جمعة

ويغيب عبد الله جمعة عن المشاركة مع الزمالك فى مباريات الدورى الممتاز، بعد قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بإيقافه لمدة ثلاث مباريات، بسبب أحداث مباراة السوبر التى جمعت الأهلى والزمالك فى الإمارات، فبراير الماضى، والتى انتهت بتتويج الأبيض باللقب بركلات الجزاء الترجيحية وشهدت نهاية المباراة أحداث شغب بين اللاعبين والجماهير فى أرض الملعب.

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، تغريم اللاعبين 100 ألف جنيه على كل لاعب، بسبب حالة الاستهتار خلال لقاء الاتحاد السكندرى، حيث تعادل الفريق الأبيض بهدف لمثله مع زعيم الثغر، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى، تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة وتعادل أحمد راشد للإتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس.