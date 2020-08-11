شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلي يفوز على روما الإيطالى وديا في استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 11 أغسطس 2002 نجح الأهلى فى تحقيق فوز تاريخى على ذئاب العاصمة الإيطالية فريق روما وقدموا عرضاً أبهر الـ70 ألف متفرج الذين حضروا المباراة، وسجل أهداف الأهلى وقتها الثنائى إبراهيم سعيد وإفيلينو، فيما جاء هدف روما من ركلة جزاء سجلها فينشنزو مونتيلا ، وكان أبرز لاعبى روما الذين شاركوا فى هذه المباراة الأسطورة دانييلى دى روسى، والأرجنتينى جابرييل باتيستوتا، والفرنسيان فنسنت كانديلا وجوناثان زيبينا والبرازيلى إيمرسون، بالإضافة للإسبانى جوسيب جوارديولا.

فابيو كابيللو مدرب روما الايطالى جاء إلى القاهرة وهو لا يصدق أن الأهلى فاز على ريال مدريد عام 2001 بنتيجة 1-0 مؤكداً أنه لا يفرق بين الوديات والرسميات وسيسعى لتقديم عرض جيد يليق باسم روما والكرة الإيطالية، ولكنه اصطدم بقوة المارد الأحمر وتلقى هزيمة بهدفين مقابل هدف .

وبعد المباراة احتفل الآلاف من جمهور الأهلى بهذا الفوز التاريخى فى شوارع القاهرة وطالبوا إدارة الأهلى بلعب مباريات أخرى أمام فرق أوروبية وهتفوا "واد يا توتى.. ماجيتش ليه.. ياترى فيجو.. كان قاللك ايه".

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وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.