شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الزمالك .. مكافأت إجادة للاعبى زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى صرف مكافأت إجادة للاعبى الفريق بعد التعادل الثمين الذى حققه الفريق بالأمس أمام الزمالك فى اللحظات الأخيرة من المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى .

كان الإتحاد السكندرى تعادل أمام الزمالك بهدف لمثله حيث تقدم الفارس الأبيض بهدف مقابل للاشئ عن طريق التونسى فرجانى ساسى فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء وتعادل أحمد راشد للإتحاد فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع .

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وقد أشاد محمد مصيلحى بمجهود لاعبيه طوال التسعين الدقيقة مؤكدا أنهم خاضوا اللقاء حتى اللحظات الأخيرة بالرغم من غياب تسع لاعبين من القوام الأساسى للفريق إلا أن بقية الفريق نجحوا فى اثبات وجودهم وتحقيق نقطة التعادل .

من ناحية أخرى علق طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى علي تعادل فريقه بهدف لمثله أمام الزمالك قائلاً:"بكل تأكيد أشعر بالسعادة بذلك التعادل الذى اعتبره بطعم الفوز في ظل الظروف التى أحاطت بالمباراة، ووصف يوسف نقطة التعادل بالثمينة التى جاءت في توقيت صعب أمام فريق بحجم وامكانيات نادى الزمالك الذى يضم العديد من النجوم".

وأضاف طلعت يوسف في تصريحات عقب اللقاء إنه تعامل بواقعية واعتمد علي التأمين الدفاعي في الشوط الأول وبعد الهدف أعاد حساباته من خلال إجراءات تغييرات لتنشيط النواحى الهجومية، قائلا:"دخلنا اللقاء بدون 11 لاعب من العناصر الأساسية وهو ما وضعنا في موقف لا نحسد عليه ورغم ذلك كللت مجهودات اللاعبين بالتعادل".