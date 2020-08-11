منتخب الشباب يدشن معسكره التدريبي استعداداً لنهائيات آسيا صنعاء ـ يمن شباب نت الثلاثاء, 11 أغسطس, 2020 - 10:25 صباحاً [ منتخب الشباب يدشن معسكره التدريبي استعداداً لنهائيات آسيا ] دشن المنتخب اليمني للشباب، مساء الإثنين، معسكره التدريبي الأول استعداداً لنهائيات آسيا في أوزباكستان المزمع إقامتها منتصف أكتوبر القادم.



وقالت مصادر رياضية، إن المنتخب بقيادة المدرب الوطني للشباب، أمنين السنيني، بدأ أول حصة تدريبية مساء الاثنين في صنعاء.



وسيعلب المنتخب اليمني إلى جانب منتخبات قطر، ماليزيا، طاجيكستان، في المجموعة الرابعة.



وشهدت قائمة المنتخب الأولية 28 لاعب وهم على النحو التالي:



1- منيف جسار



2-سعد القعود



3-محمد العمودي



4-محمد طارق



5-عبدالله السعدي



6-عبدالرحمن الريمي



7-أسامة حيدر



8-صقر الحربي



9- عمار البيضاني



10- محمد الغيلي



11- محمد الثلايا



12-أحمد الوجيه



13- حسين سالم



14-عماد الجديمة



15- تامر سنان



16- حمزة محمد



17-محمد المريسي



18-عبدالكريم الثعلي



19- فيصل سيف



20- أحمد ماهر



21-زكريا العياني



22-ماجد الكازمي



23- محمد فوزي باحميد



24- محمد فرحان



25- أحمد هشام



26- فتحي ناجي



27-فايز داهم



28-عماد القباطي







مشاركة الصفحة:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشباب يدشن معسكره التدريبي استعداداً لنهائيات آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.