رياضة | يوفنتوس يفتقد نجمه 90 يوما

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفتقد نجمه 90 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن الهولندي ماتياس دي ليخت سيغيب عن يوفنتوس لفترة طويلة بسبب خضوعه لهملية جراحية.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن دي ليخت، سيخضع لعملية جراحية، لوضع حد لمعاناته من مشكلة في الكتف، تزعجه منذ عدة أسابيع.

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وأضاف الموقع أن العملية الجراحية ستبعد المدافع الدولي الهولندي عن الملاعب لفترة تصل إلى نحو ثلاثة أشهر، وبالتالي سيغيب عن انطلاق الموسم الجديد، الذي حدد له يوم 19 سبتمبر المقبل.

وعانى دي ليخت من آلام مستمرة في كتفه، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة أتلانتا الشهر الفائت، لكنه اضطر للاستمرار في اللعب بسبب منافسة فريقه على لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن يوفنتوس، اكتفى هذا الموسم بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي، في حين ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي.