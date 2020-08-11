اخبار الرياضه

رياضة | يوفنتوس يفتقد نجمه 90 يوما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفتقد نجمه 90 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن الهولندي ماتياس دي ليخت سيغيب عن يوفنتوس لفترة طويلة بسبب خضوعه لهملية جراحية.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن دي ليخت، سيخضع لعملية جراحية، لوضع حد لمعاناته من مشكلة في الكتف، تزعجه منذ عدة أسابيع.

Advertisements

وأضاف الموقع أن العملية الجراحية ستبعد المدافع الدولي الهولندي عن الملاعب لفترة تصل إلى نحو ثلاثة أشهر، وبالتالي سيغيب عن انطلاق الموسم الجديد، الذي حدد له يوم 19 سبتمبر المقبل.

وعانى دي ليخت من آلام مستمرة في كتفه، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة أتلانتا الشهر الفائت، لكنه اضطر للاستمرار في اللعب بسبب منافسة فريقه على لقب ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن يوفنتوس، اكتفى هذا الموسم بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي، في حين ودع مسابقة من الدور ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا