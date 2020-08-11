رياضة | مفاجأة.. الأهلي تفاوض مع مدرب ريال مدريد السابق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي تفاوض مع مدرب ريال مدريد السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادي الأهلي أمس، عن التعاقد مع التشيكي ميشال بروكيتش، لتولي الإدارة الفنية لقطاع الناشئين بالمارد الأحمر.

وجاء ذلك في إطار تطوير قطاع الناشئين من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك بناء على توصية لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وعلى الجانب الآخر لم يكن بروكيتش الاختيار الأول للنادي الأهلي لتولي قطاع الناشئين.

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وتفاوض الأهلي من قبل مع أحد المدربين الإسبان المختصين في قطاع الناشئين، وتحديدًا ريال مدريد، وهو مانولو دياز الذي عمل لسنوات في قطاع الناشئين بالفريق الملكي.

وقاد مانولو دياز، مهمة فريق الشباب بريال مدريد، في الفترة بين 2002 إلى 2006، ثم قاد فريق (C) في الفترة بين 2009 إلى 2013.

وتولى دياز، قيادة فريق ريال مدريد (B) المعروف بالكاستيا موسم 2013-2014 بجانب الموسم الماضي، قبل أن يرحل لتعاقد الإدارة مع النجم راؤول جونزاليس لقيادة الفريق.