رياضة | ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في أمان من الرحيل رغم الخسارة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي 2-1، وهي نفس النتيجة التي خسر بها في الذهاب أيضًا، ليودع البطولة مبكرًا.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني أن ما يتردد بشأن الاستغناء عن زيدان غير صحيح، والمدرب الفرنسي لا يمكن المساس به في سانتياجو برنابيو.

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وأشار إلى أن إدارة ريال مدريد تحدثت مؤخرًا مع زيدان حول سبب عدم اعتماده على بعض اللاعبين في المباريات.

وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد سيضطر للاستغناء عن جاريث بيل وخاميس رودريجيز هذا الصيف، لأن زيدان لا يريدهما.

وكشف "الشيرنجيتو" أن إدارة النادي الملكي تدرك جيدًا رغبة بيل في عدم مغادرة ريال مدريد.