رياضة | رضا عبد العال يطالب برحيل باتريس كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال يطالب برحيل باتريس كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق من مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء ضرورة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عقب التعادل الإيجابي 1-1 مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية": "طلب من مرتضي منصور خلال فترة التوقف بسبب كورونا بضرورة رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق والتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق".

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وأضاف رضا عبد العال: "لاعبو الزمالك يحتاجون إلى مدرب كبير وجونياس الأصلح للقلعة البيضاء وليس كارتيرون على الإطلاق فمثلًا لاعب مثل مصطفي فتحي يجب أن يحصل على فرصة".