رياضة | لاوتارو مارتينيز في طريقه للضياع من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاوتارو مارتينيز في طريقه للضياع من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كارلوس بيتو وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي عدم صحة اقتراب لاعبه من الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال بيتو في تصريحات صحفية: "أنباء انتقال لاوتارو إلى برشلونة هي مجرد كلام في وسائل الإعلام ولا علاقة لها بالواقع".

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تابع بيتو: "لاوتارو لديه 3 سنوات في عقده مع إنتر، وهو سعيد جداً هنا.. والكلام عن برشلونة لا أساس له عمليًا".

كان جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد اعترف بصعوبة التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.