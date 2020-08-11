رياضة | تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة العالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادى برشلونة الإسباني أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، سيميدو، بيكيه.

خط الوسط: دي يونج، فيدال، بوسكيتس.

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خط الهجوم: ليو ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.

بينما جاءت تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيميتش، دافيس، دافيد ألابا، بواتينج.

خط الوسط: جورتزكا، تياجو ألكانتارا، جنابري، بريسيتش.

خط الهجوم: توماس مولر، ليفاندوفيسكي.