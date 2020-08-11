رياضة | التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد ليون في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد ليون في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للمواجهة المقبلة له في دوري أبطال أوروبا، والتي تجمعه بفريق ليون الفرنسي، في إطار مواجهات ربع النهائي.

وتقام المباراة مساء السبت المقبل 15 أغسطس، على ملعب "خوسيه ألفالادي" الخاص بنادي سبورتينج لشبونة.

وكان الستي قد أقصى ريال مدريد من دور الـ16، بينما تأهل ليون على حساب يوفنتوس الإيطالي.

واستقر الأسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، والذي يتكون من.

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حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - فيرناندينيو - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - جابرييل خيسوس - رياض محرز.