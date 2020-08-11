شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى وأوناجم يقودان الخط الأمامى للزمالك أمام مصر للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد القاهرة، وذلك بعد غيابهما عن لقاء المصرى الذى جمع بين الفريقين يوم الخميس الماضى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنفت منافساته عقب فترة طويلة من التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويأتى قرار الفرنسى كارتيرون بشأن الثنائى المغربى من أجل تجهيزهما بأفضل صورة فنية وبدنية للتواجد فى مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، فى الجولة الحادية والعشرون من المسابقة المحلية، والتى يسعى فيها الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار خاصة إن الديربى يعد بمثابة بطولة خاصة لدى جماهير الفريقان، وذلك بعدما استعاد الفريق الأبيض لجهود الثنائى المغربى مؤخرًا عقب عودتهما من بلادهما يوم الأربعاء الماضى.

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وسيكون الزمالك مُقبل على مواجهات هامة فى الفترة المقبلة، بعد مباراته أمام الاتحاد السكندرى، التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيخوض بعدها مباراة مصر للمقاصة السبت المقبل، ثم يواجه نادى مصر، يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الجارى، فى إطار منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك قبل مباراة القمة أمام الأهلى، لذا يسعى الفرنسى كارتيرون لتجهيز الثنائى المغربى بصورة تامة من أجل مشاركاتهما أمام الأحمر فى قمة الدورى الممتاز، بعدما شكل الثنائى خطورة واضحة للأبيض، قبل توقف النشاط الرياضى وساهموا فى تحقيق الانتصارات مع الفارس الأبيض، الذى توج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، خلال شهر فبراير الماضى.