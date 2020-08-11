شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أحمد الكأس يقود الفراعنة للفوز على جنوب أفريقيا فى "كان" 1996 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد الكأس نجم المنتخب الوطني السابق، في قيادة الفراعنة للتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1996، بعدما تخطى صاحب الأرض المنتخب الجنوب أفريقى بهدف دون رد، حمل توقيع الكأس ليصبح رصيد المنتخب المصرى 4 نقاط ويتأهل بصحبة المنتخب الجنوب أفريقى لربع النهائى، تحديداً فى اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك لعام 1416 من الهجرة، الموافق الأربعاء الرابع والعشرين من شهر يناير لعام 1996 من الميلاد. أحمد الكاس لعب لأندية الأوليمبى والزمالك والاتحاد السكندرى، ونال لقب هداف الدورى ثلاث مرات وسجل 107 أهداف فى الدورى المصرى ليقتحم نادى المائة. Advertisements وشارك الكاس مع المنتخب المصرى فى كأس العالم 1990 بإيطاليا، وأحرز خمسة أهداف مع الزمالك خلال مشاركاته الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة هدف.. أحمد الكأس يقود الفراعنة للفوز على جنوب أفريقيا فى "كان" 1996 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.