شكرا لقرائتكم الأهلي يتجه لتوحيد طريقة اللعب في قطاع الناشئين بعد قيادة ميشيل بروكيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتجه مسئولو النادي الأهلي لتوحيد طريقة اللعب في قطاع الناشئين بعد تولي التشيكي ميشيل بروكيتش المسئولية الفنية للقطاع لمدة موسمين قابلين للزيادة تمهيداً لوضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير القطاع وتحقيق أكبر استفادة منه وتقليص الاحتياج للصفقات الخارجية في السنوات المقبلة وزيادة الاعتماد على قطاع الناشئين في تصدير مواهب للفريق الأول.

وأكد بروكيتش للجنة التخطيط بالأهلي أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتوحيد طريقة اللعب في قطاع الناشئين بالربط مع متطلبات الفريق الأول، وبالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر، وأعلن مسئولو النادي الأهلي عن التعاقد مع المدرب التشيكي ميشيل بروكيتش كمديراً فنياً لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطة الموضوعة لتطوير القطاع وتصدير المواهب بانتظام لفريق الكرة الأول، وأكد مسئولو الأهلي أن بروكيتش يعد واحد من أفضل مدربي العالم في مسألة تطوير قطاعات الناشئين وله العديد من التجارب الناجحة في هذا الملف.

ويعلن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلي تشكيل الأجهزة الفنية للقطاع وعلى رأسهم بروكيتش خلال الساعات القادمة، بعد موافقة مجلس إدارة النادي على التصور بالكامل.

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