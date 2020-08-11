علّق نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، حسام حسن، على أنباء ظهوره على قناة الأهلي رفقة شقيقه إبراهيم حسن.
ونفى عميد الكرة المصرية، في تصريحات لبرنامج "الماتش" المذاع على فضائية "صدى البلد" أمس الإثنين، الأنباء التي تحدثت عن ظهوره بصحبة شقيقه إبراهيم على قناة الأهلي، قائلاً إنها افتقدت للدقة.
وكان من المقرر أن يظهر حسام وإبراهيم حسن ببرنامج "المجري" الذي يقدمه نجم الأهلي السابق مصطفى عبده عبر القناة الخاصة بالقلعة الحمراء، والتي تم افتتاحها في الـ 25 من يوليو الماضي بعد التطوير، وهو الأمر الذي أثار اعتراضات وانتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال حسام حسن: "كابتن مصطفي عبده طلب مني من أسبوعين أطلع معاه في أولى حلقاته".
وأضاف "لم أطلب مقابل نادي ووافقت على الظهور عشان كابتن مصطفي عبده والنادي الأهلي"، مضيفاً: "التوأم مش محتاجين الظهور في الإعلام مش بنحب الكلام الكتير".
وتابع: "ظهرت اعتراضات عشان لعبنا في الزمالك، ليا الشرف إني لعبت في الزمالك أنا وإبراهيم ونجحنا فيه وفي نفس الوقت فيه ناس لعبت في الزمالك وفشلت زى أيمن شوقي وفي لجنة التخطيط وفشلوا وموجودين جوه الأهلي ".
واختتم حسام حسن تصريحته بالقول: "طلبنا من كابتن مصطفي عبده توضيح الأمر وكان لازم أوضح، أنا ما طلبتش الظهور ومش بتقرب من حد، تاريخنا مش هيتمحي".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من حسام حسن على رفض ظهوره على قناة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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