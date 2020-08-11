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رياضة | دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود رامى ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، للمشاركة مع الفريق فى مباراة الإنتاج الحربى ببطولة الدورى المصرى الممتاز، المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

ويشاركة ربيعة في اللقاء المقبل بعد تعرض أيمن أشرف للإيقاف نتيجة حصوله على بطاقة صفراء فى المواجهة الأخيرة مع إنبى، والذي انتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.

ويعود رامى ربيعة للمشاركة بجانب محمود متولى، وذلك بسبب استمرار إصابة ياسر إبراهيم، مدافع القلعة الحمراء.

ويحتل النادي الأهلي صدارة برصيد 51 نقطة، بعدما حقق فوزاً ثميناً في مباراته الأخيرة وتمكن تحقيق الانتصار السابع عشر له، بجانب تعادله في مباراة واحدة.

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