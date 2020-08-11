رياضة | قمة الأبطال.. تعرف على موعد مباراة برشلونة و بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قمة الأبطال.. تعرف على موعد مباراة برشلونة و بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل برشلونة إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره نابولي الإيطالي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، مجموع لقائي الذهاب والعودة، في دور الستة عشر من المسابقة.

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بينما تأهل بايرن ميونيخ على حساب نظيره تشيلسي الإنجليزي، بعد الفوز بسبعة أهداف مقابل هدف مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونيخ نظيره برشلونة في الدور ربع النهائي، في اللقاء الذي سيلعب من مباراة واحدة فقط في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال، بالنظام الجديد للمسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقام المباراة يوم الجمعة 14 أغسطس الجاري، على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.