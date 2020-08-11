رياضة | بيراميدز يطلب صفقة جديدة من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يطلب صفقة جديدة من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي بيراميدز يخطط لضم نجم جديد من النادي الأهلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وسبق لبيراميدز وأن اتفق على التعاقد مع نجمي الأهلي شريف إكرامي وأحمد فتحي، عقب انتهاء عقديهما مع القلعة الحمراء.

ووفقاً لمصادر مقربة من إدارة الفريق، فإن بيراميدز يريد التعاقد مع ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلي، والمعار لصفوف سموحة.

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وخاض ناصر ماهر الموسم االجاري مع سموحة على سبيل الإعارة، بعد أن لعب للأهلي الموسم الماضي، عقب فترة إعارة أخرى مع سموحة أيضاً.

وتشير عدة مصادر مقربة من الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول، رفض عودة ناصر ماهر من الإعارة، بحجة وجود أكثر من لاعب في مركز صانع الألعاب.

واستغل مسؤولو بيراميدز الأمر، وتقدموا بعرض للتعاقد مع ناصر ماهر، بدءاً من الموسم القادم.