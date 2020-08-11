شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنح المرشحين 70 يومًا للدعاية الانتخابية فى اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وضع بند في اللائحة الجديدة التي يجري حاليًا إعدادها بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يمنح المرشحين الانتخابات المقبلة مدة 70 يومًا لعمل الدعاية الانتخابية والقيام بجولات لزيارة الأندية وشرح برنامجه الانتخابي قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي منعًا للتأثير علي الأعضاء قبل التصويت في الصناديق.

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك تنسيقًا يتم بين الوزارة مع الاتحاد الدولى "فيفا" ومعهم اللجنة الخماسية بشأن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن اللائحة النهائية لم تصل من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حتى الآن، وأن الفترة الأخيرة شهدت مناقشات ومشاورات بين اللجنة الخماسية ومندوبى "فيفا" بشأن اللائحة النهائية، وأنه من المتوقع أن تصل اللائحة الجديدة خلال الأيام المقبلة وعلى أقصى تقدير بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم إرسالها للأندية لاطلاعهم عليها.

Advertisements

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمندوبى "فيفا" أن هذا الأمر مرفوض لأنه يعرض الجمعية العمومية للبطلان، خاصة بعد استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية بعد صدور القانون الجديد الخاص بمراكز الشباب وعدم توفيق أوضاعهم، بجانب أن أغلب الأندية لن ترضى عن اللائحة التى تقلص عدد الجمعية العمومية وسيتم رفض البنود التى وضعها اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة كى يتم تقليص الجمعية العمومية على أساسها.