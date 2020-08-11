شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل إعلان غرامات اللاعبين لنهاية الموسم بسبب دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، تأجيل إعلان أي غرامة يتم توقيعها على اللاعبين لحين نهاية الموسم الكروي، وذلك من أجل فرض مزيد من التركيز داخل الفريق حول السعى للحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا وحال نجاح اللاعبين فى التتويج باللقب القارى، سيتم إعادة النظر فى الغرامات التى تم توقيعها على اللاعبين على مدار الموسم الكروى، مع رصد مكافآت ضخمة للتتويج بهذا اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 حينما توج الفريق الأبيض باللقب على حساب الرجاء المغربى، الذى سيلتقيه الأبيض خلال الشهر المقبل، فى دور نصف النهائى من منافسات النسخة الحالية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيقام لقاء الذهاب بين الفريقين أحد يومى 25 و26 من شهر سبتمبر المقبل، بالمغرب، على أن يقام لقاء العودة أحد يومى 2 و3 من شهر أكتوبر المقبل بالقاهرة.

كما قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، إرجاء تفعيل أى عقوبة مالية تم اتخاذها وفقًا للائحة حيث سيتم تفعيل الغرامات من النسبة الأخيرة من عقود اللاعبين، وذلك بعدما استقرت إدارة الكرة بالنادى على عدم خصم شهرين من مستحقات اللاعبين خلال فترة التوقف الكروى التى جاءت منذ شهر مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، قبل أن يتم استئناف النشاط الكروى يوم 6 من شهر أغسطس الجارى والذى شهد لقاء الزمالك مع المصرى البورسعيدى، فى المباراة التى كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى والذى انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله محمود علاء مدافع الفريق الأبيض.

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فيما سيحصل لاعبو الزمالك على قيمة الشهرين خلال الفترة المقبلة بعدما صرف اللاعبين منذ نحو شهر، الراتب الخاص بهم على أن يحصلوا على كل مستحقاتهم خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحفيزهم لمواصلة النتائج الإيجابية فى مسابقة الدورى التى يسعى فيها الفريق لحجز مقعد مؤهل لمنافسات دورى أبطال أفريقيا فى نسختها المقبلة.