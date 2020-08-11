الأهلى يتسلم ستاد السلام الأربعاء..ومباراة الانتاج الأولى عليه بالمسمى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادى الأهلى مع شركة ستادات على افتتاح ستاد السلام بمسماه الجديد "ستاد الأهلى" يوم الأربعاء المقبل، وذلك بحضور مجلس ادارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل الأولي على ستاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلي. Advertisements وانتهت مرحلة تطوير ستاد السلام الأولي والتي شهدت تطوير غرف الملابس والأسوار وواجهة الاستاد. وحصل الأهلي على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة في الوقت الذي سيلعب منتخب مصر وكذلك فريق الانتاج الحربي علي الملعب بشكل طبيعي ووفقا للعقد المبرم.

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