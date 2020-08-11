رياضة | ديمبلي يقترب من التواجد مع برشلونة أمام بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ديمبلي يقترب من التواجد مع برشلونة أمام بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة الإسباني نبأ سار في الساعات القليلة الماضية بشأن واحد من نجوم الفريق قبل مواجهة نادي بايرن ميونخ الألماني المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة من الممكن أن يلحق بمباراة بايرن ميونخ المقبلة بشكل طبيعبي عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

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وأكدت التقارير أن ديمبلي تعافى من الإصابة بشكل كامل وشارك في تدريبات برشلونة الجماعية الفترة الماضية دون أي مشكلة وفرصه في اللحاق بمواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال تزداد.

وكان ديمبلي قد غاب عن المشاركة مع نادي برشلونة لفترة طويلة جدا بسبب تعرضه إلى إصابة قوية وخضوعه لعملية جراحية أدت لغيابه إلى شهور طويلة عن الفريق.

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة فريق برشلونة يوم الجمعة المقبلة 18 أغسطس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوز في البرتغال.