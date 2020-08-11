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رياضة | تطور جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطور جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي، من التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إدارة هيدرسفيلد وافقت على تمديد الإعارة لرمضان صبحي مع الأهلي، والاتفاق على شراء اللاعب نهاية الموسم المقبل.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ضم رمضان صبحي بصورة نهائية.

ويعد رمضان صبحي أحد الركائز الأساسية في تشكيل المارد الأحمر، والذي يعتمد عليه فايلر في مباريات الأهلي في بطولة وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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