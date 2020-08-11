شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يحرم ميسي وليفاندوفسكي من جائزة أفضل هدف في «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الفائز بجائزة أفضل هدف هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، حيث أقيمت مواجهات إياب الدور ثمن النهائي. وأكد الحساب الرسمي للبطولة على "تويتر"، فوز هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الذي سُجل في شباك أولمبيك ليون الفرنسي.

وتفوق هدف رونالدو على أهداف ميسي أمام نابولي، وليفاندوفسكي ضد تشيلسي، وكريم بنزيما في شباك مانشستر سيتي. ورغم أن رونالدو قاد السيدة العجوز للانتصار على ليون بهدفين لهدف، لكن الفريق ودع البطولة، حيث خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد.