شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يشيد بحارس كوبنهاجن: لعب مباراة عمره أمام مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، سعادته الكبيرة بالفوز الصعب على كوبنهاجن الدنماركي (1-0)، والتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وحقق المان يونايتد، انتصارًا بشق الأنفس على الفريق الدنماركي في ربع نهائي الدوري الأوروبي، مساء أمس على ملعب "راين إنرجي" بمدينة كولونيا، بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين.

وقال سولسكاير للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، "كنا نعلم أنه علينا التحلي بالصبر. صنعنا فرصًا كثيرة، لكن التفاصيل الصغيرة مثل العارضة، أو التسلل بسنتيمترات قليلة حرمنا من التسجيل".

أكد أنهم واجهوا فريقًا منظمًا للغاية، وأن المباراة لم تكن سهلة. وأثنى صاحب الـ47 عامًا على أداء حارس الفريق الدنماركي، كالي يوهانسون؛ حيث أكد أنه "لعب مباراة عمره".

وتابع: "سعيد للغاية برد فعل اللاعبين، وبالتأهل لنصف النهائي". وسينتظر المان يونايتد في نصف النهائي المتأهل من مباراة إشبيلية وولفرهامبتون الثلاثاء؛ حيث ستقام المباراة يوم الأحد المقبل.

Advertisements