شكرا لقرائتكم خبر عن قرار نهائي.. بوروسيا دورتموند: سانشو لن يرحل في الصيف وسيلعب معنا الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، أن الجناح الإنجليزي جادون سانشو لاعب الفريق، سيبقى في صفوف النادي خلال الموسم المقبل.

وكانت هناك العديد من التقارير الصحفية، ربطت الجناح الإنجليزي بالرحيل عن دورتموند خلال الصيف الحالي، للانضمام لصفوف مانشستر يونايتد.

وقال زورك في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي الألماني: «نخطط لوجود جادون سانشو، سيلعب معنا الموسم المقبل، هذا القرار نهائي، وأعتقد أن هذا يجيب على جميع الأسئلة».

وأضاف المدير الرياضي لنادي دورتموند: «الصيف الماضي قمنا بتعديل راتب جادون ليتناسب مع تطور أدائه، لذلك قمنا بالفعل بتمديد عقده حتى عام 2023 في ذلك الوقت». جدير بالذكر أن النادي الألماني سبق وحدد العاشر من أغسطس كموعد نهائي للسماح لسانشو بالرحيل عن الفريق إذا جاء له العرض المناسب.