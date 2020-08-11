شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب برشلونة الجديد يكشف كواليس رفض ريال مدريد ضمه منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيدرو جونزاليس الشهير بـ«بيدري» لاعب برشلونة الجديد، تفاصيل رفض ريال مدريد، التعاقد معه. وقال بيدري، 17 عاما، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «قبل عامين أو ثلاثة ذهبت لإجراء اختبارات في ريال مدريد، وكنت هناك لمدة أسبوع، لكنهم قالوا لي يجب أن أواصل العمل، ورفضوا التوقيع معي».

وأضاف: «في العام الماضي، حين بدأت الموسم التحضيري مع لاس بالماس وقبل أن أنتهي كنت قد وقعت لبرشلونة الذي كان حلمي منذ أن كنت طفلا، وأرى أنه من الأفضل أن البارسا اتصل بي وحصلت على هذه الفرصة».

وتابع: «الإعارة؟ سأقبل بها إذا لم تسنح لي الفرصة للمشاركة هنا، وهناك عروض من فرق ألمانية جيدة جدًا، ولا أمانع في اللعب في الخارج، والمهم أن أستمر في اللعب والمشاركة».

وأتم: «لابد من العمل بجد للبقاء هنا، ودعونا نرى ما إذا كانت لدي الفرصة لتحقيق حلمي الذي كان معي منذ أن كنت طفلا». ويعد بيدري أحد أهم المواهب الشابة في إسبانيا، ما جعله من العناصر البارزة في منتخب تحت 19 سنة، ويلعب بقدمه اليمنى، ويجيد في وسط الملعب وكجناح أيسر.