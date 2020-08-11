شكرا لقرائتكم خبر عن فان بيرسي ينضم لصفوف فينورد الهولندي مدربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد الهولندي روبن فان بيرسي لفريقه السابق فينورد من أجل بداية مسيرته التدريبية، حيث سيعمل مع مهاجمي الفريق ضمن الجهاز الفني للمدرب ديك أدفوكات، المدير الفني لفريق فينورد الهولندي.

وقال فان بيرسي بعد إعلان انضمامه للجهاز الفني بشكل رسمي: "هذا ليس منصب رسمي، لذا من الصعب أن أمنح نفسي مسمى، أمر مربح للجميع، سوف أرى إن كنت سأتمكن من إضافة شيء للجها الفني أم لا". ولعب فان بيرسي للمنتخب الهولندي في 102 مباراة دولية، واستطاع أن يسجل 35 هدفًا خلال 98 مباراة في الدوري الهولندي مع فينورد. وخاض فان بيرسي فترة من العمل الإعلامي في انجلترا منذ اعتزال كرة القدم، حيث كان لاعبًا بارزًا في صفوف آرسنال ثم مانشستر يونايتد من قبل.