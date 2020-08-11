شكرا لقرائتكم خبر عن «الشياطين الحمر» تجهز 70 مليون يورو لخطف صخرة نابولي في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات جادة مع نظيره نابولي لضم مدافعه السنغالي العملاق كاليدو كوليبالي خلال الميركاتو الصيفي لترميم دفاعات "الشياطين الحمر" خلال الموسم المقبل.

كان فريق مانشستر يونايتد تواصل مع نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أملًا في التعاقد مع كوليبالي، لكنه فضل ضم هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي السابق، في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني، كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وكانت تقارير إيطالية أكدت أن نادي مانشستر سيتي اقترب كثيرا من التعاقد مع اللاعب خلال الأيام الماضية، حيث تواصل مسؤولوه بالفعل مع نابولي، للاستفسار عن طلباتهم المالية بشأن الصفقة، لكن مانشستر يونايتد عاد للاهتمام بالمدافع السنغالي بشكل مفاجىء، في ظل تعثر مفاوضاته مع بوروسيا دورتموند لضم سانشو.

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ويصر نادي بوروسيا دورتموند على الحصول على 120 مليون يورو، نظير التخلي عن خدمات النجم الإنجليزي المتألق، وهو ما تسبب في تعطيل المفاوضات مع مانشستر يونايتد، رغم حماس النادي الإنجليزي تجاه ضم اللاعب.

وأشارت عدة تقارير صحيفة إنجليزية بتقدم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعرض مالي ضخم لخطف المدافع السنغالي العملاق حيث وصلت قيمته 70 مليون يورو بجانب بعض الامتيازات المادية التى ستمنح للاعب من خلال راتبه الأسبوعي والشهري.

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