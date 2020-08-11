شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يشارك اليوم فى مؤتمر "أولويات الشباب العربى" بحضور عربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يشارك اليوم ، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع نظرائه من دول الإمارات ،البحرين، المغرب ، الاردن وموريتانيا فى مؤتمر (أولويات الشباب العربى) الذى يعقده مركز الشباب العربى تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور عدد من قادة مؤسسات العمل الشبابى وذلك بمناسبة اليوم العالمى للشباب، ويقام المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئى بمكتب وزير الشباب والرياضة ، على أن يتضمن المؤتمر كلمة السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية والمنسق العام للأمم المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وأعلنت الوزارة عن بدء تلقيها لرغبات الشباب من جميع المحافظات الاشتراك فى فعاليات باليوم العالمي للشباب ، يومي 12- 13 أغسطس الجاري ، تحت شعار "2020 .. اشتراك الشباب في الجهود الدولية".
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تلك الفعاليات تأتي تأكيدا لجهود الحكومة المصرية علي دعمها لتنمية الشباب فى مختلف المجالات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية المحلية منها والدولية وانطلاقا من ايمان الوزارة بأهمية تأثير الشباب في مجتمعاتهم ودورهم الفعال في التنمية ، واعترافا بدور الشباب الذي لا غني عنه علي المستوي الوطني وكذلك علي مستوي العمل متعدد الأطراف.
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