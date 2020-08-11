حسام حسن : عبدالله السعيد ميعرفش غير مصلحته

قال حسام حسن نجم الكرة المصرية الأسبق، إنه سعيد بوصول عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز إلى نادي المائة.

ووجه "حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" التهنئة لعبد الله بالوصول إلى نادي المائة، موضحا أنه على علم كامل بمستوي اللاعب خاصة وانه تدرب تحت يديه في بيراميدز وأشركه اساسيا في اول مباراة له فور انضمامه، وكانت مفاجأة لادارة النادي.

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واوضح نجم الكرة المصرية الأسبق أن عبدالله السعيد يمتلك خبرات كبيرة، وكان لديه اصرار أن يثبت نفسه فور انضمامه لبيراميدز بالمشاركة امام النادي الاهلي، وبالفعل أشركته أساسيا في اول مباراة له وتوقعت تألقه.

واختتم "حسن" تصريحاته قائلا: عبد الله ميعرفش غير مصلحته، وهذا الامر أحيانًا يكون إيجابيا وأحيانا أخرى يكون سلبيا.