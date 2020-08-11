«بعد التعادل مع الاتحاد السكندري»..غرامة 100 ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تغريم لاعبي الفريق الأول مبلغ 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري بالدوري.
وقال منصور أن رعونة لاعبي الزمالك أمام مرمى الاتحاد وضياع الفرص السهلة سبب التعادل في مباراة اليوم.
كان الاتحاد السكندري قد خطف تعادلا ثمينا من الزمالك عن طريق لاعبه أحمد راشد بالدقيقة 93 في المباراة التي أقيمت علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وبتلك النتيجة حافظ زعيم الثغر على المركز الخامس بينما حل الزمالك ثالثا خلف بيراميدز وصيف الدوري العام برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف فقط بين الفريقين.
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