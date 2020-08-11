شكرا لقرائتكم خبر عن 130 يوما أشغال شاقة فى الأهلى لإنهاء صفقة رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك ملف رمضان صبحي نجم هجوم هيدرسيفيلد الأنجليزي المعار للأهلي على الغلق سواء بانتقال اللاعب رسمياً للأهلي بداية من الموسم المقبل، أو الرحيل لأحد الأندية الأوربية التي ترغب في ضمه وعلى رأسها أولمبياكوس اليوناني وفيورتينا الإيطال وأحد الأندية التركية، بدأ الأهلي المشوار الشاق للإبقاء على رمضان صبحي منذ مطلع شهر ابريل الماضي أي مر أكثر من 130 يوما حتى كتابة هذه السطور، ونجح الأهلي خلال هذه الفترة في تخفيض طلبات هيدرسيفيلد من 7 ملايين ونصف يورو الى 4 ملايين ولازال هناك مفاوضات لتخفيض المبلغ مُجدداً، إلا أن العروض التي وصلت للاعب خلال الساعات الماضية أجلت من انتهاء الصفقة بشكل رسمي لصالح الفريق الأحمر.

وتسبب تعارض مواعيد القيد بين مصر وإنجلترا، وكذلك معظم الدوريات الأوروبية، فى رفض إدارة هدرسفيلد الإنجليزى مد إعارة رمضان صبحى للأهلى حتى نهاية الموسم الجارى، وذلك فى حال عدم نجاح الإدارة الحمراء فى إنهاء الصفقة بشكل رسمى، وأكد مسئولو النادى الإنجليزى أن إعارة رمضان صبحى للأهلى انتهت فى 30 يونيو الماضى، خاصة أن استمرار اللاعب المعار حتى نهاية الموسم مع ناديه هى توصية من الفيفا وليست قرارا مُلزما لأى نادٍ على مستوى العالم.

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وشدد رمضان صبحى لإدارة هدرسفيلد على أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلى، رافضاً عرض الزمالك أو أى نادٍ مصرى آخر حتى لو سيحصل على راتب أعلى من الذى سيحصل عليه فى الأهلي، وطلب هدرسفيلد من الأهلى إضافة بند نسبة إعادة البيع بحيث يحصل النادى الإنجليزى على مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا، خاصة أن عرض الأهلى الرسمى لم يشهد تواجد هذا البند.