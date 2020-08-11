محمد عبد الله : عبدالله السعيد حالة نادرة في كرة القدم.. وليس له بديل في مصر

أكد محمد عبد الله، المدير الفني لفريق كوكاكولا والمدرب العام السابق للانتاج الحربي، أن عبد الله السعيد حالة نادرة في كرة القدم.

وقال محمد عبد الله خلال حواره ببرنامج الماتش

الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عبد الله السعيد حالة نادرة في كرة القدم، فهو لاعب محترم وملتزم ويعلم ماذا يريد تحديدا".

وأكمل : "السعيد ليس له بديل في الوقت الحالي، عليه العوض في لاعيبه مصر".

وأتم : "محمد مجدي أفشة جيد جدا ويظهر بشكل مميز مع الأهلي لكنه لم يصل لدرجة الإقناع".

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أكد محمد عبد الله، المدرب العام السابق للانتاج الحربي، أنه لم يكن يتمنى الرحيل عن الفريق.

وقال محمد عبد الله خلال حواره ببرنامج الماتش

الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أكن أتمنى الرحيل عن الإنتاج الحربي، لكن كنت أنوي الرحيل عن الإنتاج الحربي لأني أرى في نفسي إمكانيات مدير فني حاليا".

وأكمل : "رحيلي عن الإنتاج الحربي ليس له علاقة بتعيين مجدي عبد العاطي، وتعلمت الكثير من مختار مختار وهو صاحب فضل علي في التدريب".

وأتم : "مجدي عبد العاطي ليس غريبا على الإنتاج الحربي وهو مدرب مميز وعلى دراية بالمجموعة".