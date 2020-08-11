“شرط واحد”.. فايلر يبلغ إدارة الأهلي موقفه من عودة وليد آزارو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن مفاجأة جديدة، بشأن مهاجم الفريق الأحمر، المغربي “وليد آزارو” وإمكانية بقاء اللاعب في الموسم القادم، رغم عدم قناعة المدير الفني “رينيه فايلر”، بإمكانياته حتى الآن.

وقال المصدر، أن فايلر قد يعيد النظر بالفعل في عـودة وليد آزارو، حال عدم التعاقد مع مهاجم قوي، خلال الميركاتو الصيفي، خاصة بعد الضغوط التي يتعرض لها مؤخرًا من جانب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وأضاف، بأن لجنة التخطيط، تلقت صدمة كبيرة، بسبب مستوى المهاجم السنغالي “آليو بادجي” بعد ظهوره المخيب للآمال مع الأهلي، منذ انضمامه في شهر يناير الماضي.

وأوضح المصدر، أنه حال فشل إدارة الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد، فأن فايلر، سيعيد وليد آزارو، لقيادة هجوم الأهلي، في الموسم المقبل.

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وكان وليد آزارو، قد رفض إكمال مسيرته مع نادي الاتفاق السعودي، وقرر مغادرة “فارس الدهناء” بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية، وخصم بعض الرواتب منه، بسبب الأزمة المالية التي يعيشها النادي، على خلفية جائحة فيروس كورونا.

ويتواجد المهاجم المغربي حاليا في بلاده لقضاء اجازة سنوية، سيخضع خلالها لتدريبات منفردة قبل العودة مجددًا خلال شهر سبتمبر المقبل، للتدريب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمهيدًا لإعادة قيده مجددًا ضمن سجلات المارد الأحمر.

وسيحاول مسئولو الأهلي، فتح ملف تجديد عقد وليد آزارو، خاصة أن عقده الحالي متبقي فيه موسمًا واحدا، ويسعى اللاعب لمغادرة القلعة الحمراء في حالة عدم الاعتماد عليه خلال الموسم المقبل.