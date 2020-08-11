عبد الله السعيد يوجه رسالة لثنائي الأهلي ومحمد أبو تريكة، ويختار أجمل أهدافه

أكد صانع ألعاب فريق بيراميدز ومنتخب مصر “عبد الله السعيد“، أنه يسعى لتطوير نفسه خلال المرحلة القادمة، رغبة منه في الاستمرار بنفس المستوى لسنوات طويلة داخل المستطيل الأخضر.

وقال السعيد بعد تألقه الكبير أمام طنطا في الدوري المصري ليلة أمس الاثنين “مع كل فترة أحاول أطور من نفسي خاصة في التدريبات لمواصلة الأداء مع تقدم السن ومع زيادة الخبرات تصبح أن تظهر بشكل جيد، وأحاول أن احافظ على نفسي وأركز ولم اسمع أو أفكر في أي طاقة سلبية أو اي شيء يوثر علي في الكرة”.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية “أتمني مواصلة الأداء المميز في الفترة المقبلة، واشكر اتحاد الكرة على التكريم الذي حدث قبل بداية مباراة طنطا بسبب دخول نادي المائة، النادي ابلغني صباح اليوم بتكريمي من قبل الاتحاد”.

واستطرد “أحاول التركيز مع بيراميدز ولم أفكر في اي شيء يؤثر على مستواي بالسلب، وأمنح فترة لعبي لكرة القدم حقها الكامل، كي يتذكرني الجميع حين اعتزل ببطولاتي وانجازاتي لذلك اسعى لمواصلة التألق وتحقيق جميع البطولات الممكنة”.

ما هو أجمل هدف في مسيرة عبد الله السعيد؟

اختار السعيد أجمل أهدافه في الدوري المصري بعد دخول نادي المائة، قائلاً: “الثنائية التي سجلتها في الاتحاد السكندري عندما كنت لاعبًا بالإسماعيلي، وهدفي مع الأهلي في طلائع الجيش من منتصف الملعب، تلك الأهداف هي الأفضل في مسيرتي، وهناك اهداف كثيرة مؤثرة وحسمت بعض المباريات”.

وأكد السعيد أنه قام بتمديد عقده مع بيراميدز ثلاث سنوات، مضيفًا “قمت بتمديد العقد، ومتواجد معهم في المواسم القادم، ولكن كرة القدم ليس فيها ثوابت وتتغير كثيرًا ولا أعلم مستقبلي”.

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وكشف السعيد أن أحمد فتحي سيكون إضافة كبيرة لصفوف بيراميدز، وقال:” الجوكر إضافة كبيرة لنا، وأتمنى تواجد شريف إكرامي، أيضًا في صفوف بيراميدز”.

ورفض صانع ألعاب بيراميدز، توجيه اي نصيحة لزميله حسام عاشور، لعدم قدرته على تقديم المشورة له في الموقف الراهن بعدما وجهت إليه إدارة الأهلي الشكر، وقال السعيد “عاشور يرى مصلحته الشخصية من وجهة نظره”.

رسالة إلى أبو تريكة

اعترف عبد الله السعيد بأنه لم يكن على علم بعدد أهدافه في الدوري المصري بشكل دقيق، لكنه بدأ مراجعة الأرقام عند عودته من الدوري السعودي إلى بيراميدز في الميركاتو الشتوي 2019.

وقال “بدأت أعلم عدد أهدافي، بعد تسجيلي أول هدف لي في الأهلي يوم عودتي علمت أن أهدافي وصلت إلى 80 أو تجاوزت هذا العدد، بعدها راودتني فكرة إضافة المزيد من الأهداف لرصيدي، حتى أصبحت في نادي الـ 100 الآن”.

وعن منافسة أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة على عدد الأهداف في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري، قال السعيد :”أبو تريكة لاعب كبير واضاف لمصر كلها، وشرف لي ان اتواجد في قائمة نادي المائة لا افكر في تخطي لاعب بعينه وانا سعيد عن ما وصلت به الأن “.

وعن طموحاته الشخصية قال :” نحتاج مع بيراميدز أن نتواجد في دوري الابطال الموسم المقبل، وتحقيق لقب الكنفدرالية في الوقت الحالي، وشرف لاي لاعب أن يتواجد في المونديال القادم مع المنتخب الوطني واتمنى أنال هذا الشرف “.