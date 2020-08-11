ويليان يخضع للفحص الطبي في لندن من أجل آرسنال

خضع الجناح البرازيلي “ويليان بورخيس” للفحص الطبي في شمال لندن، وذلك تمهيدا لانتقاله لصفوف فريق آرسنال، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقابل 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا عقب رحيله عن صفوف منافسه اللندني تشيلسي.

وأعلن الجناح البرازيلي يوم الأحد الماضي رحيله عن صفوف تشيلسي، الذي انضم لصفوفه في أغسطس 2013 من إنجي الروسي، وشارك معه في 339 مباراة، سجل خلالهم 63 هدفا وصنع 62 آخرين.

وأوضحت صحيفة الميرور الإنجليزية أن المدير الفني لآرسنال ميكيل آرتيتا قدم طلبا خاصا إلى مجلس إدارة آرسنال للتعاقد مع ويليان، خلال سوق الانتقالات الصيفي 2020.

ويبدو أن المدير الفني لفريق آرسنال اقترب من الحصول على طلبه، فالمدرب الإسباني حريص على تدعيم صفوفه باللاعبين أصحاب الخبرات، حيث ارتبط النادي اللندني بعدة أسماء بارزة في سوق الانتقالات، مثل: ويليان، فيليب كوتينيو، توماس بارتي.

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