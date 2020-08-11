“بعد غيابه عن لقاء الأهلي وإنبي”..أحمد فتحي يكشف حقيقة خلافاته مع فايلر

رد المدافع الدولي المصري “أحمد فتحي” على الاخبار التي تداولتها المواقع المحلية خلال الساعات الماضية حول نشوب خلاف حاد بينه وبين الجهاز الفني في النادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، خلال لقاء الأهلي وإنبي الذي أقيم أول أمس الأحد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب فتحي عن المشاركة مع الأهلي في تلك المباراة، وظهر على مقاعد البدلاء، حيث التقطت الكاميرات حالة الغضب على ملامح وجهه، بسبب عدم مشاركته أساسيًا.

وعلق أحمد فتحي عبر حسابه على تويتر قائلاً “لا داعي لنشر الشائعات حول علاقتي بالنادى الأهلي و إدارته ومدربيه وجماهيره”.

وأضاف “كل ما يقال حاليًا عار تمامًا عن الصحة، ولم ولن يحدث أية مشاكل مع الكيان إن شاء الله”.

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وسينتقل أحمد فتحي بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز، عقب ختام الموسم الجاري 2020/2019، حيث وقع لمدة 3 مواسم مقابل مبلغ مالي وصل إلى 50 مليون جنيه، يحصل عليها “الجوكر” في العقد الجديد مع الفريق الذي يمتلكه الإماراتي “سالم الشامسي“.

وكان الإعلامي “عمر ربيع ياسين” قد كشف أن أحمد فتحي كان غاضبًا بشدة من عدم مشاركته في لقاء إنبي، واستفسر من المدرب العام “ديفيد سيزا” عن موقف اللاعب في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن فايلر تعامل بشكل جيد مع أحمد فتحي، خاصة أنه عقده لازال ساريًا مع الأهلي.

وأضاف المدرب العام ديفيد سيزا “رينيه فايلر تحدث مع أحمد فتحي، وأكد له أن دوره قادم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسوف يستعين به في المباريات المقبلة”.

وأتم “من حق الأهلي الاستفادة من أحمد فتحي حتى نهاية عقده بعدما وقع لصفوف بيراميدز، وفايلر يريد استغلال جميع اللاعبين، ويريد حسم لقب الدوري للتركيز على دروي أبطال إفريقيا ومواجهة فريق الوداد المغربي”.