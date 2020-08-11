مدرب الفتح يعلق على إضاعة ركلة الجزاء الحاسمة أمام الهلال

قال مدرب فريق الفتح “يانيك فيريرا” أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الهلال، رغم الخسارة بنتيجة (2-1).

وحقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على الفتح بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب “جامعة الملك سعود”، حيث استطاع جوميز تسجيل هدفين للهلال من ركلتي جزاء، بينما سجل نفس اللاعب بالخطأ في مرمى الزعيم، في واقعة نادرة الحدوث.

وأضاف:” في الشوط الأول كنا ندافع بشكل جيد، ولم نهاجم بالشكل المطلوب، والخروج بالكرة من اللمسة الثانية لم يكن جيدًا”.

وواصل: “الشوط الثاني كنا ندافع جيدا ولعبنا على الهجمات المرتدة، وبغض النظر عن نتيجة المباراة فخور بأداء اللاعبين وبما قدموه اليوم”.

Advertisements

وحول ضياع ركلة الجزاء، قال: “مروان سعدان فكرته كانت جيدة، لكن لم تنفذ بالشكل المطلوب”.

وختم:”سنقاتل في المباريات المقبلة، لتحسين وضعية الفريق في جدول الدوري”.

وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره أبها، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

..