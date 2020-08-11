“مفاوضات مُعقدة”.. الزمالك يسعى لتمديد عقد فرجاني ساسي واللاعب يصدم مرتضى

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة “مرتضى منصور”، إلى تجديد عقد لاعب الوسط الدولي التونسي “فرجاني ساسي” والذي ينتهي في يونيو 2021.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ (الخليج 365)، أن المشرف العام على الكرة “أمير مرتضى منصور”، فتح باب المفاوضات مع فرجاني ساسي من أجل إقناعه بتمديد العقد، لكن اللاعب يُفضل الانتظار حاليًا، في ظل وجود عروض آخرى بمبالغ مالية كبيرة من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وانضم صاحب الـ 28 عامًا لصفوف الزمالك في مطلع الموسم الماضي، قادمًا من صفوف النصر السعودي، في صفقة تكفل بها رجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ“، حيث تم احتساب تلك الصفقة بما يوازي 80 مليون جنيه مصري.

وأضاف المصدر ذاته لـ (الخليج 365) “هناك عقبة تواجه إدارة نادي الزمالك في تجديد عقد اللاعب التونسي، وهي قيمة العقد السنوي الذي يحصل عليه، والذي يقدر بنحو مليون ونصف المليون يورو سنويًا، حيث أُبرم عقده لمدة 3 مواسم مقابل 102 مليون جنيه عند وصوله من السعودية، ليصبح اللاعب الأغلي في تاريخ القلعة البيضاء وضمن الأغلى في تاريخ الدوري المصري“.

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وأوضح أن فرجاني ساسي طلب زيادة كبيرة في عقده، الأمر الذي يعقد المفاوضات معه، بعدما عرضت إدارة الزمالك تمديد العقد بنفس الراتب السنوي الذي يتقاضاه حاليا.

لكن رد اللاعب جاء صادمًا، حيث قال إن تألقه منذ الموسم الماضي مع الزمالك يشفع له لرفع قيمة عقده السنوي، مؤكدًا بأن لديه عروض ملموسة من السعودية والإمارات.

ويرفض مسؤولو الزمالك، التفريط في خدمات فرجاني ساسي، في ظل حاجة الفريق لخدماته، وتمسك المدير الفني “باتريس كارتيرون” باستمراره ضمن التشكيلة الاساسية للقلعة البيضاء.