مانشستر يونايتد يصل إلى نصف النهائي بشق الأنفس



عانى مانشستر يونايتد الإنكليزي كثيراً قبل أن ينتصر على كوبنهاغن الدانماركي بهدف نظيف "بعد التمديد" ويقطع بطاقة العبور إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وسجّل البرتغالي برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.



وسيطر مانشستر يونايتد على المباراة بالمجمل وأهدر الكثير جداً من الفرص بسبب تألق حارس كوبنهاغن جون جونسون وقلة تركيز مهاجمي الفريق الإنكليزي في الثلث الأخير من الملعب.



وسيواجه مانشستر يونايتد في الدور المقبل الفائز من مباراة إشبيلية الإسباني وولفرهامبتون الإنكليزي المقررة الثلاثاء.



وتقرّر إقامة ما تبقى من مسابقة الدوري الأوروبي بدءاً من ربع النهائي في ألمانيا دون جمهور بعدما أوقفت جائحة كورونا النشاطات الرياضية حول العالم لعدة أشهر.



وفي ظل أجواء حارة حيث بلغت الحرارة 32 درجة مئوية، فرض رجال المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير سيطرتهم في بداية اللقاء، لكن سرعان ما دخل الدانماركيون في الأجواء رغم الضربة المبكرة التي تعرضوا لها باصابة السويدي بيار بنغتسون واستبداله بنيكولاي بويليسين بعد ربع ساعة فقط على البداية.



وعلى الرغم من بعض المحاولات الخجولة من الفريقين، بقيت النتيجة على حالها حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حين نجح يونايتد في الوصول إلى الشباك بتسديدة من زاوية ضيقة لغرينوود، إلا أنّ الحكم ألغاه بعد الاحتكام إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بداعي التسلل.



وأعتقد يونايتد أنه وجد طريقه أخيراً إلى الشباك بعد 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، لكن الحكم ألغى الهدف مجدداً بداعي التسلل على راشفورد، ثم تدخل القائم الأيمن لحرمان فيرنانديز من هدف التقدم (62)، والحارس جونسون لصد محاولة أخرى للبرتغالي ومتابعة الفرنسي بول بوغبا (68).



وبدا واضحاً أنّ الفريقين في طريقهما إلى التمديد في ظل تألق الحارس السويدي لكوبنهاغن الذي تعملق مجدداً في الدقيقة 84 بصده تسديدة صاروخية لمارسيال.



وهذا ما حصل، إذ اضطر يونايتد لخوض شوطين إضافيين لكنه نجح وبعد دقائق معدودة على بداية التمديد من افتتاح التسجيل عبر فيرنانديز من ركلة جزاء انتزعها مارسيال من أندرياس بييلاند (95).



ورغم الفرص العديدة التي حصل عليها للتعزيز، أبرزها في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول عبر السويدي فيكتور لينديلوف الذي سدد في القائم الأيسر، بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة نهاية اللقاء.



المصدر: فرانس برنس