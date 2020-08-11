رياضة | ديبالا مطلوب في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ديبالا مطلوب في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية بأن ريال مدريد بعد خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي بدأ العمل والتخطيط من أجل الموسم المقبل.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن مسئولي ريال مدريد أبلغوا بالفعل مسئولي يوفنتوس برغبتهم في التعاقد مع ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية موضحة أن الملكي سيحاول إتمام الصفقة إذا كانت في متناول اليد.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن ريال مدريد قد يُدرج أحد نجميه الإسباني إيسكو أو الألماني توني كروس في الصفقة من أجل إقناع يوفنتوس خاصة في ظل إعجاب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز بالنجم الإسباني وأن عرض الملكي قد يصل إلى 100 مليون يورو.