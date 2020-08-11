رياضة | بالمواسم.. حكاية 107 هدفًا لعبد الله السعيد في الدوري الممتاز مع 3 أندية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالمواسم.. حكاية 107 هدفًا لعبد الله السعيد في الدوري الممتاز مع 3 أندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبت عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي بما لا يدع مجالًا للشك أن العمر مجرد رقم، وأن التألق ليس مرتبطا بسن معين وليس محصورًا على النجوم الشباب، وذلك بعد تألقه بشكل لافت للأنظار رفقة الفريق السماوي بالموسم الحالي.

وسجل "السعيد" ثلاثية في شباك فريق طنطا خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين بالدوري الممتاز، وقاد فريقه للفوز بنتيجة 3/0، وعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 16 نقطة، وبفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه محمد شريف مهاجم إنبي صاحب المركز الثاني برصيد 9 أهداف.

ورفع عبد الله السعيد رصيد أهدافه في بطولة الدوري المصري الممتاز لـ107 هدفًا ليتخطي رقم محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق في قائمة نادي المائة بالبطولة، حيث يمتلك "الماجيكو" 106 هدفا، بينما تساوي في رصيد الأهداف مع أحمد الكأس نجم الزمالك السابق.

أهداف "السعيد" في الدوري بـ"المواسم":

- الإسماعيلي (36 هدفًا)

2005/2006: (4 أهداف)

2006/2007: (7 أهداف)

2007/2008: (5 أهداف)

2008/2009: (9 أهداف)

2009/2010: (3 أهداف)

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2010/2011: (8 أهداف)

- الأهلي (50 هدفًا)

2011/2012: (4 أهداف)

2013/2014: (9 أهداف)

2014/2015: (6 أهداف)

2015/2016: (11 هدفًا)

2016/2017: (10 أهداف)

2017/2018: (10 أهداف)

- بيراميدز (21 هدفًا):

2018/2019: (5 أهداف)

2019/2020: (16 هدفًا)