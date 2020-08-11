شكرا لقرائتكم خبر عن ليدز يبدأ ترميم خطوطه بصفقتين سوبر قبل معركة «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ليدز يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، أنه أعاد استعارة الجناح جاك هاريسون لمدة موسم واحد من مانشستر سيتي، وتعاقد مع المهاجم جو جلهاردت لمدة 4 سنوات من ويجان أتلتيك. وقضى هاريسون 23 عاما، آخر موسمين مع ليدز على سبيل الإعارة وخاض 91 مباراة وسجل 10 أهداف في كافة المسابقات.

وقال ليدز، إنه أكمل التعاقد معه على سبيل الإعارة بنية التعاقد معه بشكل نهائي. وانتقل جلهاردت 18 عاما، الذي خاض أول مباراة مع ويجان في أغسطس 2018 وعمره 16 عاما في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، إلى ليدز في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.

وهذا الثنائي أحدث صفقات ليدز خلال فترة الانتقالات الحالية، عقب التعاقد نهائيا مع الحارس إيلان ميلييه والجناح البرتغالي هيلدر كوستا في وقت سابق هذا الشهر.

وسبق لهاريسون لاعب الشباب السابق في مانشستر يونايتد وليفربول اللعب لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما. وشارك في 46 مباراة هي كل مباريات الدوري الموسم الماضي بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، الذي قاد الفريق للعودة للدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما بفوزه بلقب دوري الدرجة الثانية. وخاض جلهاردت، الذي لعب لمنتخبات إنجلترا بين تحت 16 و18 عاما، 19 مباراة في كافة المسابقات مع ويجان في الموسم الماضي.